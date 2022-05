La probabile formazione del Torino contro la Roma: è l’ultima di campionato, Juric in emergenza sulle fasce

Torino-Roma, il congedo dalla Serie A 2021/2022, è una parentesi tra l’oggi e il futuro. E in tanti, nella rosa granata, giocheranno con un punto interrogativo sulla testa. Non ci sarà Bremer, che è certo dell’addio e ha già salutato anzitempo la stagione. L’attacco lo guiderà Belotti, che a fine partita – o nelle ore immediatamente successive – annuncerà la sua decisione: rinnovo o svincolo a zero, una terza via non c’è. Chissà se quella contro i giallorossi sarà la partita del commiato tra il Gallo e i suoi tifosi, o quella della conferma di un amore mai sopito, tra il calciatore e la piazza. E poi via con gli altri: da Brekalo a Praet, passando per Mandragora e Pobega. Volti incerti o sicuri partenti.

Torino, chi gioca contro la Roma?

In campo, il Toro non dovrebbe essere molto diverso da quello di Verona. Difficilmente, però, ci sarà Vojvoda, infortunatosi al “Bentegodi”. Juric, sulle fasce, dovrà compiere scelte obbligate: Aina a destra, Ansaldi a sinistra. In porta ci sarà Berisha – niente passerella per Gemello – e davanti a lui la linea a tre composta da Izzo, Zima e Rodriguez. Il centrocampo lo presidieranno Lukic e Ricci, mentre sulla trequarti il tecnico conserva qualche dubbio. Il ballottaggio è a quattro. Brekalo – che ha annunciato al club di non voler restare al Toro – potrebbe partire dalla panchina, sostituito da Pjaca. Mentre Praet appare in leggero vantaggio rispetto a Seck. In attacco, come detto, capitan Belotti: per lui sarà la notte della verità.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Pjaca; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Mandragora, Pobega, Linetty, Seck, Brekalo, Warming, Sanabria, Pellegri. Allenatore. Juric