Josip Brekalo è stato contestato dai tifosi granata presenti allo stadio per assistere a Torino-Roma: fischi per il croato

I primi fischi dalla Maratona sono arrivati quando, al termine del riscaldamento, ha calciato l’ultimo pallone verso la porta prima di rientrare negli spogliatoi. Poi, alla lettura delle formazioni, il suo cognome non è stato gridato dai tifosi, come avvenuto per tutti i suoi compagni, ma sono arrivati altri fischi, più sonori: per Josip Brekalo non è un addio al Torino sereno. I tifosi non gli hanno perdonato la scelta di non rimanere in granata, volontà che ha fatto saltare il riscatto del suo cartellino dal Wolfsburg.