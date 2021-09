Torino-Salernitana, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Salernitana è la partita valida per la terza giornata del campionato di serie A 2021/2022. Entrambe le squadre sono ancora inchiodate al fondo della classifica con 0 punti dopo aver perso le prime due gare stagionali (contro Atalanta e Fiorentina il Toro, contro Bologna e Roma la Salernitana): quella di oggi è quindi una partita importante per entrambe che dà la possibilità di guadagnare i primi punti stagionali. Il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Segui Torino-Salernitana in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Salernitana: il prepartita in diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-SALERNITANA

Ore 13.00 E’ un pomeriggio di fine estate soleggiato a Torino dove, fra circa due ore, la squadra di Ivan Juric affronterà la Salernitana. Il tecnico croato deve fare i conti con le tante assenze anche importanti, come quella di Andrea Belotti in attacco (che a causa di un problema al perone dovrà saltare anche le prossime 3/4 gare), ma anche quella di Armando Izzo in difesa. A loro, nell’elenco degli indisponibili, si aggiungono anche Simone Verdi e Simone Zaza. Per la Salernitana questa è invece la prima partita di Frank Ribery con la maglia granata: l’ala francese è arrivato una settimana fa in Campania, dopo che il suo contratto con la Fiorentina era scaduto.

Torino-Salernitana: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Pjaca; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Djidji, Buongiorno, Aina, Vojvoda, Pobega, Warming, Rincon, Praet, Brekalo. Allenatore. Juric

Salernitana (3-5-2): Belec: Gyomber, Strandberg, Bogdan; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy. A disp: Fiorillo, Russo, Delli Carri, Gagliolo, Ranieri, Coulibaly, Kastanos, Schiavone, Zortea, Djuricic, Ribery, Vegani. All. Castori.

Torino-Salernitana: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Salernitana in diretta sarà trasmessa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.

Torino-Salernitana: la diretta

Il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 15.