Sintesi e commento di Torino-Salernitana: dopo il primo tempo granata avanti 1-0 grazie al gol di Sanabria

La novità di giornata si chiama Zima: all’annuncio delle formazioni di Torino-Salernitana spicca la presenza del ceco classe 2000, uno degli ultimi tre arrivati nella sessione di mercato estiva. Subito titolare con il rientrante Bremer (al centro della difesa) e Rodriguez, confermato nel terzetto. Il ballottaggio Pjaca-Brekalo è vinto dal primo, alle spalle di Sanabria insieme a Linetty, mentre Juric in mezzo al campo rimane con la vecchia guardia, Mandragora insieme a Lukic. Dalla parte opposta, come prevedibile, Ribery parte dalla panchina. A farsi vedere per prima in area è proprio la Salernitana, che parte molto forte, prima che però il pallino del gioco passi ai granata. Per poco al 12′ Sanabria non supera Belec sfruttando un cross di Ansaldi, poi qualche minuti più tardi è Pjaca a provarci con un tiro-cross che si spegne sul fondo. Al 21′ è ghiotta l’occasione fallita da Pjaca, quando ancora su cross di Ansaldi, prolungato da Sanabria, il croato manca la giusta deviazione. al 35′ va in gol Ansaldi, sorprendendo il portiere con un pallonetto: bandierina alzata da parte del guardalinee, dopo un rapido silent-check arriva anche la conferma del direttore di gara. Doppia occasione degli ospiti tra il 37′ e il 38′: prima Bonazzoli non approfitta per un soffio di un errore di controllo di Milinkovic-Savic, poi su angolo Di Tacchio coglie il palo di testa. La sblocca però Sanabria, al 45′: cross, stavolta da destra, di Ansaldi per la testa di Sanabria. Dopo tre minuti di recupero si va al riposo con il Toro in vantaggio.