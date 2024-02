Torino-Salernitana, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Salernitana è il lunch match della 23a giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Una partita importante per la squadra granata che ha la possibilità di proseguire la propria striscia positiva e la scalata verso le posizioni di classifica che garantiscono la qualificazione a una coppa europea (vincendo il Toro aggancerebbe in classifica la Fiorentina, sconfitta venerdì sera dal Lecce). Ma la gara è importante anche per la Salernitana, fanalino di coda della classifica e a caccia di punti salvezza. Il calcio di inizio è alle ore 12.30: segui Torino-Salernitana in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Salernitana: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-SALERNITANA

Ore 10.30 Allo stadio Olimpico Grande Torino si attende l’arrivo dei pullman delle due squadre. Il Torino arriva alla partita contro la Salernitana senza Alessandro Buongiorno, squalificato ma anche infortunato, ma con alcuni volti nuovi in rosa come Matteo Lovato, David Okereke e Adam Masina, tutti alla loro prima partita da calciatore granata. C’è attesa però per vedere all’opera dal primo minuto Saba Sazonov, chiamato quest’oggi a sostituire proprio Buongiorno al centro della difesa. Sarà un test importante per il georgiano che fino a questo momento lo si è visto in campo solamente per qualche spezzone di partita.

Torino-Salernitana: le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Masina, Lovato, Vojvoda, Linetty, Tameze, Gineitis, Pellegri, Okereke. Allenatore: Juric

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Pellegrino, Pasilidis, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. A disp. Costil Fiorillo, Salvati, Boateng, Sambia, Pierozzi, Gomis, Legowski, Vignato, Dia, Tchaouna, Weissman. All. F. Inzaghi.

Dove vedere Torino-Salernitana in streaming e in TV

Torino-Salernitana in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma che detiene i diritti della partite di Serie A. In streaming sarà possibile vedere la partita del Toro di oggi utilizzando i dispositivi compatibili, come Smart tv, tablet, smartphone, pc. Torino-Salernitana è inoltre trasmessa da Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Salernitana: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Salernitana: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 12.30