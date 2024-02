Salernitana serrata in difesa, Toro che fatica a trovare spazi e che non riesce a impegnare Ochoa: out Rodriguez, esordio di Masina

Per la sfida alla Salernitana, Juric ritrova Ricci dopo il problema alla caviglia di Cagliari e sceglie Sazonov per sostituire Buongiorno al centro della difesa. La mediana torna dunque quella formata dall’ex Empoli e da Ilic, recuperato, mentre in attacco ci sono i soliti tre, Vlasic alle spalle di Zapata e di Sanabria. In panchina gli ultimi tre arrivati: Lovato, Masina e Okereke partono dalla panchina. Passano due minuti e la Salernitana ha il primo spunto, quando Tchaouna prova a sorprendere Sazonov in velocità: il georgiano riesce a recuperare e a chiudere in calcio d’angolo. Poi però viene pian piano fuori il Torino, che col passare dei minuti costringe nella sua metà campo la Salernitana. Bellanova prova la conclusione dall’interno dell’area ma il pallone finisce fuori. La squadra di Inzaghi si difende con le unghie e con i denti e i granata faticano a trovare gli spazi giusti per colpire. Tanto che, a parte un paio di palloni che arrivano dalle parti di Zapata senza che tuttavia il colombiano riesca a fare male, Ochoa non è praticamente mai impegnato. Tegola al 40′: resta a terra Rodriguez ed è costretto ad intervenire lo staff medico. Lo svizzero non ce la fa: e così Juric a pochi minuti dall’intervallo effettua la prima sostituzione. Esordio per Masina che va a sistemarsi nella stessa zona di campo del campo del capitano granata. Nel frattempo c’è una nuova interruzione e nonostante i tre minuti di recupero concessi non si gioca quasi più: si va al riposo sullo 0-0.