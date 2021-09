Le formazioni ufficiali di Torino-Salernitana, Serie A 2021/2022: Zima lanciato dal primo minuto, solo panchina per Ribery

Non ci saranno Izzo, Belotti , Zaza e Verdi tra i granata protagonisti della terza sfida del campionato 2021/2022 che vedrà il Torino scendere sul terreno di casa contro la Salernitana, ma tra i nuovi arrivi Juric ha deciso di lanciare dal primo minuto soltanto Zima. Partiranno invece dalla panchina sia Pobega che Warming così come Praet e Brekalo. Panchina anche per un altro grande atteso di giornata: Castori, infatti, ha deciso di non far partire dal primo minuto Ribery, pronto a subentrare a partita in corso. Tornando al Toro, in porta è confermato Milinkovic-Savic con davanti Bremer e Rodriguez a comporre il terzetto difensivo insieme a Zima. Al centro, confermati Lukic e Mandragora con Singo e Ansaldi ad agire sugli esterni. Davanti, infine, con il Gallo fuori uso, le chiavi dell’attacco sono affidate a Sanabria alle cui spalle agiranno Linetty e Pjaca.

Torino-Salernitana: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Pjaca; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Djidji, Buongiorno, Aina, Vojvoda, Pobega, Warming, Rincon, Praet, Brekalo. Allenatore. Juric

Salernitana (3-5-2): Belec: Gyomber, Strandberg, Bogdan; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy. A disp: Fiorillo, Russo, Delli Carri, Gagliolo, Ranieri, Coulibaly, Kastanos, Schiavone, Zortea, Djuricic, Ribery, Vegani. All. Castori.