La probabile formazione della Salernitana / Castori sceglie il 3-5-2 come modulo di partenza con in campo gli ex granata Obi e Bonazzoli

Probabilmente l’esordio di Frank Ribery con la maglia della Salernitana avverrà proprio questo pomeriggio contro il Torino ma il francese non scenderà in campo dal primo minuto: ha solo una settimana di allenamenti sulle gambe con i propri compagni e per questo motivo il tecnico Fabrizio Castori preferisce inserirlo in maniera graduale nelle rotazioni della sua squadra. E’ così che nel 3-5-2 con cui si schiererà la formazione campana i terminali offensivi saranno Simy e Bonazzoli.

Probabile formazione Salernitana: Di Tacchio in cabina di regia

Proprio Bonazzoli è uno dei due ex della partita: la scorsa stagione, vissuta con la maglia del Torino, non è stata positiva per l’attaccante che cerca ora il riscatto personale in quello che è stato il suo stadio. Oltre a Bonazzoli ci sarà anche un altro ex Toro in campo dal primo minuto: il centrocampista Joel Obi. Ma ondiamo con ordine: a difendere la porta della Salernitana sarà Belec, la linea difensiva sarà invece comporta da Gyomber, Strandberg e Bogdan. Per quel che riguarda il centrocampo, Kechrida agirà sulla fascia destra, Ruggeri su quella sinistra, Coulibaly, Di Tacchio e il già citato Obi in mezzo al campo. I due attaccanti saranno Bonazzoli e Simy.

Probabile formazione Salernitana (3-5-2): Belec: Gyomber, Strandberg, Bogdan; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy. A disp: Fiorillo, Russo, Delli Carri, Gagliolo, Ranieri, Coulibaly, Kastanos, Schiavone, Zortea, Djuricic, Ribery, Vegani. All. Castori.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Veseli