La probabile formazione del Torino contro la Salernitana: 3-4-2-1 per Juric, con Linetty e uno tra Pjaca e Brekalo alle spalle di Sanabria

Il leone Juric si è fatto mansueto, alla vigilia di Torino-Salernitana. Lo hanno tranquillizzato gli acquisti del fotofinish (Zima, Brekalo e Praet) e il lavoro intensivo della sosta, anche se è stato contraddistinto dalle assenze per le convocazioni in Nazionale. Il tecnico si rituffa sul campionato con qualche certezza in più, soprattutto dai nuovi arrivati, che a suo dire sapranno inserirsi in poco tempo. Ha potuto lavorare, in particolare, con Zima e Brekalo: li ha elogiati entrambi, ma forse solo uno dei due scenderà in campo. In difesa infatti, nonostante l’infortunio di Izzo, Djidji e Rodriguez sono ancora i favoriti per fiancheggiare Bremer. In attacco, invece, il croato si gioca una maglia con Pjaca.

La probabile formazione del Toro

L’11 e Brekalo non giocheranno assieme, almeno non dall’inizio della sfida contro la Salernitana: sono in pieno ballottaggio. Per l’altro posto da trequartista alle spalle di Sanabria (Belotti è ancora infortunato: resterà fuori almeno per altre tre partite) è in vantaggio Karol Linetty, che ha ben figurato con la sua Polonia ed è tornato carico a Torino. A partita in corso potrebbe vedersi Praet, che con la squadra ha svolto praticamente un solo allenamento dopo gli impegni col Belgio. Nel cuore del 3-4-2-1 ci sarà Mandragora, con Lukic (più di Pobega) al suo fianco. In fascia potrebbe avere una chance Ansaldi, favorito su Ola Aina, con Singo dalla parte opposta.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Aina, Vojvoda, Pobega, Rincon, Praet, Pjaca, Verdi. Allenatore. Juric