I convocati di Juric e Castori in vista di Torino-Salernitana, in programma domani alle 15 al Grande Torino: fuori ancora Belotti

Castori avrà per la prima volta Ribery, Juric invece non potrà contare ancora sul Gallo, che salterà almeno i prossimi quattro impegni. Tra i convocati di Torino-Salernitana spiccano anche le assenze di Izzo e Verdi, non al meglio, mentre c’è il ritorno di Bremer, che ha smaltito l’infortunio alla caviglia.

I convocati di Juric

Ecco i 24 convocati di Juric:

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon

ATTACCANTI: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming