Le parole di Ivan Juric alla vigilia di Torino-Salernitana, 3^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022

E’ la prima volta che Ivan Juric parla pubblicamente dopo gli sfoghi sul calciomercato: lo fa alla vigilia di Torino-Salernitana, terza giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico risponde alle domande inviate dai giornalisti. Ecco le sue parole: “Mancavano tanti giocatori, quelli che sono rimasti hanno lavorato anche bene direi. Da ieri abbiamo ricominciato a lavorare come prima. Il mercato? Sono contento di quanto ha fatto la società”. Il tecnico poi prosegue: “E’ stato fatto un mercato diverso rispetto agli anni passati. Abbiamo preso due giovani come Zima e Warming, uno già pronto e uno ottimo per il futuro. E abbiamo preso tutti gli altri giocatori in prestito, togliendo Berisha: sono ottimi giocatori e ci possono dare una grande mano”.

“Zima e Brekalo sono pronti”

“La rosa è interessante, con tanti giovani. Il mio obiettivo per il futuro è che crescano e che la squadra possa fare meglio rispetto agli ultimi anni, dimostrando che a Torino si può fare bene. Ci sono tanti giocatori giovani che possono lavorare bene, facendo anche ottimi risultati. Zima e Brekalo sono pronti, bene tutti e due come mentalità e come esperienza: hanno una conoscenza calcistica tale che permette loro di inserirsi bene”.

Juric su Belotti: “La questione del rinnovo non lo condiziona. Lo condiziona lo stato fisico: non riesce ancora a correre per cui non lo avremo per le prossime tre o quattro partite. Lui è molto carico ma è molto dispiaciuto di non riuscire a dare il proprio contributo”. Sui giocatori più idonei a giocare alle spalle di Sanabria: “Tutti. Pjaca, Brekalo, Linetty, Praet, Verdi, sono tutti giocatori che possono giocare bene in quei ruoli. Là abbiamo buone soluzioni. Ma devono ritrovare la forma, perché tutti arrivano da situazioni negative”. Su Praet: “Può giocare sia da interno che da trequartista. Sicuramente è più offensivo, ha fatto allenamento solo oggi con noi. Se gli spieghi due cose riesce ad inserirsi, confido in questo”. E Pobega: “Ci può dare una grossa mano. L’ho trovato in ottime condizioni, ben allenato da mister Pioli. Può giocare dal primo minuto o subentrare. Pjaca? Contro la Fiorentina abbiamo fatto una brutta partita in generale, non credo che un giocatore solo potesse cambiare. Domani giocherà o lui o Brekalo”. Sui Nazionali: “Sono tornati tutti bene, qualcuno ha fatto gol, sono tornati con grande entusiasmo. Qualcuno riposerà e qualcuno no”.