Torino-Sampdoria, diretta della partita della tredicesima giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Sampdoria di questa sera alle 20.45 vedrà di fronte due squadre che nell’ultimo turno hanno subito una sconfitta. I granata per mano del Bologna al Dall’Ara mentre i blucerchiati in casa contro la Fiorentina. Una sfida piena di ex e che per i liguri rappresenta un’ulteriore occasione per risalire la china: è cambiato l’allenatore dopo l’esonero di Giampaolo ma i risultati stentano comunque ad arrivare. Segui in diretta Torino-Sampdoria su Toro.it.

Torino-Sampdoria: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45

Torino-Sampdoria 0-0: il tabellino

Arbitro: Massa di Imperia (ass. Alassio e Severino; IV Pezzuto; Var Abbattista; Avar Di Paolo)

Torino-Sampdoria: il prepartita

Ore 20:30 Riscaldamento terminato per le due squadre che stanno ora rientrano negli spogliatoi, a breve il calcio d’inizio della partita.

Ore 20:10 Sul terreno di gioco fa il suo ingresso il Toro, accolto dagli applausi dei tifosi presenti al Grande Torino

Ore 20:06 La Sampdoria è appena entrata in campo per il riscaldamento. Si attende anche l’ingresso del Toro. Tra i granata, in campo solo i portieri

Ore 18.45 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Torino-Sampdoria, turno infrasettimanale e penultima gara ufficiale del 2022: domenica a Roma si chiuderà infatti questa prima parte di stagione, interrotta dal Mondiale in Qatar. Pochi tifosi ancora intorno allo stadio: i pullman arriveranno nella prossima mezz’ora, poi dopo la ricognizione i calciatori si prepareranno per il riscaldamento.

Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk; Vlasic, Radonjic. A disp. Berisha, Fiorenza, Buongiorno, Djidji, Bayeye, Lazaro, Ilkhan, Adopo, Garbett, Sanabria, Seck, Karamoh. All. Juric.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Amione, Murillo, Colley; Bereszynski, Rincon, Yepes, Djuricic, Augello; Montevago, Caputo. A disp.: Contini, Tantalocchi, Villar, Verre, Vieira, Gabbiadini, Ferrari, Quagliarella, Murru, Malagrida, Trimboli. All. Stankovic.

