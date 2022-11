Torino-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Linetty dal primo minuto a centrocampo, Stankovic sceglie Montevago e Caputo

Poche sorprese al Grande Torino in vista della sfida contro la Sampdoria: davanti a Milinkovic, Juric da spazio a Zima e Rodriguez che hanno di fatto vinto il ballottaggio con Buongiorno e Djidji. A completare il terzetto difensivo ci sarà Schuurs mentre a centrocampo sarà Linetty, come previsto, a partire dal primo minuto al fianco di Ricci. Esterni Vojvoda e Singo mentre davanti saranno Miranchuk, Vlasic e Radonic a cercare di far male ai blucerchiati. In quanto alla Sampdoria, il tecnico blucerchiato Stankovic ha deciso che sarà Montevago ad affiancare Caputo in attacco.

Torino-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic, Radonjic;. A disp. Berisha, Fiorenza, Buongiorno, Djidji, Bayeye, Lazaro, Ilkhan, Adopo, Garbett, Sanabria, Seck, Karamoh. All. Juric.



Sampdoria (4-3-1-2): Sampdoria (3-5-2): Audero; Amione, Murillo, Colley; Bereszynski, Rincon, Yepes, Djuricic, Augello; Montevago, Caputo. A disp.: Contini, Tantalocchi, Villar, Verre, Vieira, Gabbiadini, Ferrari, Quagliarella, Murru, Malagrida, Trimboli. All. Stankovic.