I convovati di Torino-Sampdoria: ecco le scelte di Ivan Juric e Dejan Stankovic per il match di questa sera

Dopo la sconfitta subita a Bologna, il Torino è pronto a scendere in campo nel turno infrasettimanale di campionato. Questa sera alle ore 20:45, allo Stadio Grande Torino, affronterà la Sampdoria. I liguri non sono in un buon momento, si trovano in penultima posizione con soli 6 punti, e arrivano da due pesanti sconfitte contro Inter e Fiorentina. Ecco i calciatori convocati dai due allenatori per la partita.

Convocati Torino-Sampdoria: i convocati di Juric

In attesa di aggiornamenti ufficiali

Convocati Torino-Sampdoria: i convocati di Stankovic

Sono ventidue i calciatori partiti per Torino, allo squalificato Leris, sono indisponibili Winks, Pussetto, Ravaglia, De Luca, Conti e Sabiri. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Audero, Contini, Tantalocchi

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murillo, Murru

Centrocampisti: Djuricic, Malagrida, Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Montevago, Quagliarella