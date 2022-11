La probabile formazione della squadra allenata da Stankovic per il match contro il Torino. Sabiri indisponibile, Murru in vantaggio su Augello

La Sampdoria non sta di certo vivendo uno dei suoi momenti migliori. Si trova al penultimo posto della classifica con soli 6 punti e una vittoria in 13 gare, per 1 a 0 contro la Cremonese in trasferta. Nell’ultimo turno i blucerchiati hanno perso 2-0 contro la Fiorentina. Stasera appuntamento alle ore 20:45 allo Stadio Grande Torino per il match contro i granata. I blucerchiati arrivano a Torino con Leris squalificato e ben sei giocatori indisponibili: Amione, Conti, De Luca, Sabiri, Winks e Pussetto.

Sampdoria, i due centrali saranno Colley e Murillo

Dejan Stankovic schiererà un 4-3-1-2. Audero confermato tra i pali. Al fianco dei due centrali Colley e Murillo ci saranno a destra il capitano Bereszynski e a sinistra l’ex granata Murru. Centrocampo a tre formato da Villar, Verre e Rincon. Infine sulla trequarti, dietro a Caputo e Gabbiadini, ci sarà il serbo Djuricic. Uno degli ex, Quagliarella, partirà dunque dalla panchina, pronto a subentrare in quello che a lungo è stato il suo stadio.

La probabile formazione della Sampdoria

Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Murillo, Colley, Murru, Rincon, Villar, Verre, Djuricic, Gabbiadini, Caputo. A disp. Contini, Ravaglia, Ferrari, Augello, Vieira, Yepes, Trimboli, Malagrida, Montevago, Quagliarella. All. Stankovic.

Squalificati: Leris

Indisponibili: Amione, Conti, De Luca, Sabiri, Winks, Pussetto