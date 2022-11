Diversi cambi in vista per il Torino di Ivan Juric rispetto alle ultime due, Pellegri recupera e sarà supportato da Miranchuk e Radonjic

Il Torino si prepara ad affrontare la Sampdoria, nel match valevole per la 14^ giornata di campionato, allo Stadio Grande Torino domani sera alle ore 20:45. Dopo tre vittorie di fila tra campionato e coppa, i granata sono caduti a Bologna, e complici anche gli impegni ravvicinati, il tecnico croato ha in mente diversi cambi in vista della gara. L’unico indisponibile è Ola Aina.

Zima in vantaggio su Djiji, Rodriguez torna titolare

Il Toro scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta c’è Milinkovic-Savic. Al centro della difesa confermato Schuurs, con a sinistra Rodriguez e a destra Zima, in vantaggio rispettivamente su Buongiorno e Djidji. A destra ci sarà Singo, a sinistra torna Vojvoda. In mezzo out Lukic: un sovraccarico al polpaccio ha infatti fermato il serbo nell’ultimo allenamento. Ci sarà Linetty al fianco di Ricci, come spiegato da Juric in conferenza stampa. Dietro Pellegri agiranno Miranchuk e Radonjic: il serbo è infatti favorito su Vlasic, che dopo una lunga serie di partite consecutive da titolare potrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Pellegri. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Djidji, Bayeye, Lazaro, Ilkhan, Adopo, Garbett, Vlasic, Seck, Karamoh, Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Lukic