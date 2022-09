Torino-Sassuolo, diretta della partita della 7^ giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Sassuolo è la partita valida per la settima giornata del campionato di serie A 2022/2023, l’ultima prima della pausa del campionato per gli impegni delle varie Nazionali in Nations League. La squadra di Ivan Juric è reduce dal ko di San Siro contro l’Inter (1-0 per i nerazzurri il finale), quella neroverde nell’ultima gara giocata ha invece perso 3-1 tra le mura amiche contro l’Udinese: entrambe questa sera cercano il riscatto. Il calcio d’inizio è alle ore 20.45, segui Torino-Sassuolo in diretta su Toro.it.

Torino-Sassuolo: il prepartita

Ore 18.45 E’ una bella giornata di sole a Torino dove, fra circa due ore, la squadra granata affronterà il Sassuolo. Ivan Juric ha perso all’ultimo Ricardo Rodriguez, fermato da un attacco febbrile, e sarà costretto quindi a un cambio in difesa con Perr Schuurs pronto a tornare a vestire una maglia da titolare. E’ recuperato invece Etrit Berisha, mentre sono ancora indisponibili Samuele Ricci e Aleksej Miranchuk: entrambi torneranno a disposizione del tecnico granata dopo la sosta delle nazionali. Lunga la lista degli assenti anche in casa Sassuolo, fra le indisponibilità spiccano quelle di Domenico Berardi e Gregoire Defrel in attacco.

Torino-Sassuolo: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. A disp. Gemello, Berisha Bayeye, Zima, Aina, Lazaro, Adopo, Garbett, Ilkhan, Karamoh, Seck, Sanabria. All. Juric

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Thorsrvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disp. Pegolo, Russo, Ayhan, Alvarez, Harroui, Ceide, Henrique, Antiste, Marchizza, Obiang, D’Andrea. All. Dionisi.

Dove vedere Torino-Sassuolo in streaming e in TV

Torino-Sassuolo in diretta streaming è trasmessa sulla piattaforma streaming Dazn, che detiene i diritti del triennio 2021-2024. Torino-Sassuolo in diretta TV è trasmessa anche da Sky Sport, canale 251. Su Toro.it la diretta web della partita.

Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Torino-Sassuolo: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45