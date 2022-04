Torino-Spezia, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il campionato di serie A 2021/2022 è quasi giunto alla conclusione, Torino-Spezia è uno degli anticipi della 34a giornata. Per la squadra granata i liguri sono una sorta di bestia nera: lo scorso anno non andarono oltre lo 0-0 in casa e furono pesantemente sconfitti al Picco mentre all’andata in questa stagione persero 1-0. Ora la squadra di Juric cercherà di vendicare la sconfitta del girone di andata davanti ai propri tifosi. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15.00: segui Torino-Spezia in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Spezia: il prepartita

Ore 14.20 Entra in campo il Toro per il riscaldamento, seguito a ruota dai calciatori dello Spezia. Nel settore ospiti ci sono circa una trentina di tifosi liguri arrivati per sostenere la squadra

Ore 14.05 Tocca ai portieri scendere in campo per primi: quelli granata vanno a sistemarsi sotto la Maratona, dalla parte opposta invece quelli dello Spezia

Ore 13.55 Le squadre sono ancora negli spogliatoi ma a breve scenderanno in campo per il riscaldamento. Nel frattempo sono state rese note le formazioni ufficiali: tanti cambi (forse in vista dell’Atalanta) nel Torino. Prima da titolare per Seck, che farà coppia sulla trequarti con Pjaca.

Ore 13.00 – Cielo grigio che minaccia pioggia e temperature basse a Torino dove, fra circa due ore, la squadra granata affronterà lo Spezia. Per la partita di questo pomeriggio Ivan Juric deve fare a meno di alcuni giocatori importanti come Andrea Belotti e Tommaso Pobega ma ritrova Rolando Mandragora in mezzo al campo e Dennis Praet. Il numero 38 granata sarà in campo dal primo minuto mentre il centrocampista belga partirà dalla panchina ma, come ha spiegato Juric nella conferenza stampa della vigilia, potrebbe trovare spazio a partita in corso. In attacco il ballottaggio è invece tra Pietro Pellegri e Antonio Sanabria.

Torino-Spezia: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Spezia in diretta sarà trasmessa su Dazn, il servizio di streaming che nel triennio 2021-2024 detiene i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A.

Torino-Spezia: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck, Pjaca; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Djidji, Anton, Ansaldi, Aina, Linetty, Praet, Brekalo, Pellegri, Zaza. All. Juric.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Hristov, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Agudelo; Manaj. A disp: Zoet, Zovko, Bastoni, Bertola, Sala, Nguiamba, Sher, Bourabia, Strelec, Verde, Antiste, Salcedo. All. Thiago Motta.

Torino-Spezia: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00