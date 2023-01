Torino-Spezia, diretta della partita della 18a giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la bella vittoria in Coppa Italia sul campo del Milan, torna il campionato: allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Spezia. La squadra granata a San Siro ha certamente fatto il pieno di entusiasmo ed energie mentali, resta da capire com’è la condizione a livello fisico dopo una partita terminata ai supplementari e dopo aver giocato circa un’ora in inferiorità numerica. Dopo i pareggi contro Verona e Salernitana la squadra granata è però chiamata a tornare alla vittoria in campionato: segui Torino-Spezia in diretta su Toro.it.

Torino-Spezia: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-SPEZIA

Ore 13.00 È un pomeriggio soleggiata a Torino dove, fra circa due ora, si affronteranno Torino e Spezia. Per la partita contro la formazione ligure Ivan Juric è costretto a fare di Valentino Lazaro, Emirhan Ilkhan, Pietro Pellegri e Ola Aina, anche se quest’ultimo è ormai vicino al rientro in gruppo. Tra i convocati, da ormai alcune settimane, c’è il terzino della Primavera Ali Dembelè ma l’attesa è nel vedere se Barian Bayeye e Michel Adopo, dopo aver regalato la vittoria contro il Milan in Coppa Italia avranno spazio anche in campionato. I due dovrebbero comunque partire dalla panchina.

Torino-Spezia: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Rodriguez, Dembelé, Bayeye, Adopo, Ricci, Gineitis, Garbett, Miranchuk, Seck, Karamoh. All. Juric.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Nikolaou, Kiwior, Ampadu; Reca, Bastoni, Bourabia, Zurkowski, Holm; Nzola, Gyasi. A disp. Zovko, Amian, Moutinho, Hristov, Caldara, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Ekdal, Maldini, Strelec, Verde. All. Gotti

Dove vedere Torino-Spezia in streaming e in TV

La partita Torino-Spezia in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn, la piattaforma streaming che per il triennio 2021-2024 detiene i diritti del campionato di Serie A. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Torino-Spezia: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Spezia: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15