Sintesi e commento di Torino-Spezia, sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A

Quarta partita in dieci giorni per il Toro, reduce dalla bella vittoria di Coppa e atteso da uno Spezia a caccia di punti. Per il match contro i liguri – tra gli spettatori anche Kevin Spacey – Juric conferma dieci giocatori già visti dal 1′ contro il Milan, con l’eccezione di Vojvoda, che prende il posto di Rodriguez. Ritmi piuttosto bassi nelle prime fasi della partita, tanto che nei primi venti minuti si fa fatica a trovare azioni pericolose, da una parte e dall’altra. Il Toro prova a fare la partita senza tuttavia creare pericoli dalle parti di Dragowski. Il primo portiere impegnato è quello del Toro: è Milinkovic-Savic a dover intervenire su Holm al 23′. Come già col Milan, anche oggi Vlasic e Miranchuk faticano a trovare spazi. Al 26′ episodio che spezza l’equilibrio. Ghersini assegna un calcio di rigore per un mani di Djidji in area. Braccio giudicato largo (anche se pure col replay il dubbio resta per la posizione del corpo del difensore) e penalty che Nzola trasforma. Da quel momento per il Toro inizia un lungo blackout: lo Spezia controlla la partita e spinge per trovare il raddoppio. Tanti errori dei granata, anche banali, rischiano di compromettere ancora di più la partita. Al 45′ gol annullato per fuorigioco: Sanabria larghissimo sulla fascia la mette in mezzo per Vlasic, che segna. Il paraguaiano era però in fuorigioco.