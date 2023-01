Il Toro delude anche sulle fasce, dove Singo e Vojvoda pasticciano e non sbagliano: le pagelle di Torino-Spezia

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: mezza parata nel primo tempo, non particolarmente impegnato al contrario della sfida di San Siro. Nella ripresa è meno reattivo: una parata non irresistibile nell’azione che porta al palo di Gyasi, una mancata uscita che per poco non favorisce l’ex Toro

DJIDJI 5.5: pochi giorni fa un rosso che non è costato la qualificazione al Toro, oggi un fallo da rigore che ha condizionato la partita dei granata. Nel recupero sfiora il gol di testa.

SCHUURS 6: a sorpresa la sua partita dura soltanto 45′. Non commette errori evidenti, anche perché lo Spezia al di là del rigore non crea quasi niente (st 1′ RODRIGUEZ 6: torna nel suo ruolo abituale, ci mette un po’ d’esperienza)

BUONGIORNO 6: non perde la lucidità nemmeno quando la squadra, dopo lo svantaggio, sembra non riuscire a reagire rischiando pure di prendere ancora gol.