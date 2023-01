Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, nella consueta conferenza stampa postpartita dopo il match contro lo Spezia

Non può certamente essere soddisfatto, Ivan Juric, che al termine della sfida contro lo Spezia commenta così la sconfitta dei granata: “Ci è mancato l’energia giusta per affrontare questa gara. Sapevo che sono una squadra tosta, con una grandissima gamba. La mia sensazione è che quando ti manca un 10% perdi tanto”.

“Ci è mancata l’energia”

Sulla partita: “La più brutta? Ci è mancata l’energia, non ci sono stati spunti, accelerazioni, hanno vinto sulle fasce, non è stata una bella giornata. Ci sono delle attenuanti, quarta partita in dieci giorni e se non sei al massimo fai fatica, è successo tutto quello che di negativo poteva succedere”. Sui mancati cambi rispetto a San Siro: “Non abbiamo soluzioni di uguale qualità, dopo la partita sentivo energia positiva e volevo sfruttarla, riuscire almeno per un periodo ad avere energia e poi ad avere cambi”.

Su Lukic

“Lukic? Sembra una cosa muscolare, sarà tosta. Schuurs ha preso una botta, aveva sempre giocato, lo vedevo che non reggeva ancora altri 45′. Una botta ma non dovrebbe essere un infortunio”. Sul mercato: “Ilic? Non so, finora eravamo riusciti a gestire, con Lazaro è diventato più problematico ma non so dire sinceramente. Nzola? Protegge la palla, dà profondità, è un giocatore importante ma non vorrei parlarne in quanto accostato al Torino”.

Sull’episodio del rigore: “Il rigore pare ci fosse ma c’era il rosso su Caldara come mi hanno detto in tv, e sono d’accordo”.

“Vlasic un giocatore importante anche quando non brilla”

Vojvoda è sembrato in difficoltà: “Singo a sinistra o Bayeye? No, nessuno dei due può, sono tutti e due in difficoltà in quella fascia e fanno fatica ad adattarsi. Vlasic? Per me è un giocatore completo, gli manca la brillantezza, ti fa un certo tipo di lavoro importante e lo è sempre anche quando non lo è. Lui tiene palla, fa giocare, fa tanto per la squadra”. Radonjic: “Deve crescere, ci sono cose positive ma per essere affidabile. Svogliato? No, è particolare, può dare quella sensazione, forse dobbiamo spingerlo ad essere più partecipativo”.