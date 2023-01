La conferenza stampa del tecnico dello Spezia, Luca Gotti, dopo la sfida contro il Torino terminata con la vittoria per 1-0 dei liguri

Il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, ha commentato così la vittoria del suo Spezia contro il Torino: “Avevo detto alla vigilia che avrei cambiato qualcosa in questa partita per creare problemi al Torino. Ciò che piace all’allenatore dopo una partita del genere è l’energia mostrata dalla squadra. Abbiamo 18 punti, per quanto sia convinto che avremmo potuto avere qualche punto in più, vediamo come quei pareggi intendi che abbiamo fatto siano preziosi se riesci a mettere in mezzo una vittoria come questa di oggi”.

Gotti: “Gyasi avrebbe meritato il gol”

Su Gyasi: “Gyasi non è un giocatore che ha bisogno veramente del gol, lui sa quanto è importante per la squadra e oggi è stato importantissimo sia in fase difensiva che offensiva. Sarebbe stata una soddisfazione se avesse impreziosita la prestazione con un gol che avrebbe meritata”.

“Sapevamo che una partita come quella che il Torino ha vinto a San Siro mercoledì, giocata per 120 minuti, toglie qualcosa a livello fisico. Però io non posso occuparmi di quello che fa la squadra avversaria, penso alla mia squadra sapendo che queste partite le devi affrontare con l’intensità che ha messo in campo oggi la mia squadra”.