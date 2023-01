Il capitano del Torino, Alessandro Buongiorno, ha commentato il ko con lo Spezia del Grande Torino: “Avversario tosto e fisico”

Ha commentato il match “Oggi ci sono mancate energie nei disimpegni, nelle seconde palle non siamo stati incisivi, nel primo tempo eravamo in controllo, abbiamo preso gol su un episodio, nel secondo abbiamo provato di tutto per pareggiarla ma non ci siamo riusciti”. Sullo Spezia: “Avversario ostico, fisicamente forte, che ha parecchi giocatori fisici e ci aspettavamo una partita tosta”.

“Ai tifosi dico che la squadra lavora per migliorarsi”

Sulle prestazioni personali: “Il mio bilancio è positivo ma cerco di migliorare sempre dentro e fuori dal campo, per essere un punto di riferimento per i compagni. C’è da sperare che vada meglio nelle prossime”. Sul rapporto con Schuurs: “Sia in campo che fuori ci troviamo molto bene, lui è un bravissimo ragazzo, si impegna sempre, dà il massimo e alla fine sono queste le cose che contano”. Poi un messaggio a tifosi: “C’era stata tanta positività col Milan, speravamo che questa ci desse una mano, ma questa squadra lavorando e impegnandosi potrà arrivare a buoni risultati”.