La probabile formazione del Torino domani contro lo Spezia: Juric può cambiare rispetto a San Siro, per Sanabria ancora una chance dal 1′

Il timore più grande di Juric è quello che la sua squadra possa patire fisicamente il dispendio di energie degli ultimi giorni. Non solo perché sarà la quarta partita in dieci giorni ma soprattutto per qui 120 minuti di San Siro che potrebbero pesare sulle gambe dei suoi. Vorrebbe poter confermare la squadra che ha vinto la sfida di Coppa anche se probabilmente qualcosa di diverso contro lo Spezia lo vedremo. Sarà un Torino che partirà comunque da alcune certezze. Quella di Milinkovic-Savic in porta, per Juric un titolarissimo, e di Schuurs a guidare la difesa. Verso la conferma anche Djidji, che ha finito anzitempo mercoledì per il cartellino rosso, e Buongiorno, uno dei grandi protagonisti del finale del Meazza.

Vojvoda a caccia di una maglia

Sulle fasce gli esterni hanno speso tanto: sia Singo, al rientro da titolare, che Rodriguez, proposto in una posizione diversa dal solito, a tutta fascia. Lo svizzero potrebbe lasciare il posto a Vojvoda mentre Singo dovrebbe essere confermato a destra. In mezzo al campo può sperare in una maglia da titolare Linetty: il ballottaggio è con Lukic e Ricci per due posti dal primo minuto.

Davanti possibilità per Radonjic dall’inizio: la staffetta con Miranchuk può concretizzarsi in favore del serbo. Al suo fianco Vlasic, a caccia di riscatto dopo un inizio di 2023 non dei migliori, nonostante la grande spinta del Mondiale. Sanabria verso la conferma, dopo il gol a Salerno e la buona prestazione a Milano.

Le probabili scelte di Juric

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Rodriguez, Dembelé, Bayeye, Adopo, Ricci, Gineitis, Garbett, Miranchuk, Seck, Karamoh. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Ilkhan, Lazaro, Pellegri