La probabile formazione dello Spezia contro il Torino: qualche dubbio per Thiago Motta. Restano sconosciuti i due positivi

Pochi dubbi e tante conferme per Thiago Motta e il suo Spezia, attualmente quindicesimo in Serie A. Gli Aquilotti, sufficientemente lontani dalla zona rossa di Serie A, vogliono comunque concludere al meglio la stagione e proveranno a tornare alla vittoria proprio contro i granata. Tra i liguri Sena e Colley hanno scarse probabilità di recuperare, senza dimenticare i due positivi al Covid emersi in settimana ma di cui non si conoscono i nomi. Di seguito le probabili scelte del tecnico ex Genoa.

Spezia, dubbio tra Reca e Ferrer nelle retrovie

Ancora probabile il 4-2-3-1 per lo Spezia, con Provedel tra i pali. In difesa, dubbi sugli esterni: con Amian a destra, a sinistra c’è invece un ballottaggio tra Reca e Ferrer. Confermati al centro Erlic e Nikolaou. A centrocampo il tecnico può optare per Maggiore e Kiwior, con l’ex Toro Gyasi, Kovalenko (in ballottaggio con Verde) e Bastoni alle spalle di Manaj, che si contende il posto con Agudelo.

Spezia: chi gioca contro il Torino?

Probabile formazione Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Gyasi, Verde, Bastoni; Manaj. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Reca, Sala, Nguiamba, Agudelo, Bourabia, Podgoreanu, Kovalenko, Antiste, Nzola.

Indisponibili: Colley, Sena.

Squalificati: nessuno