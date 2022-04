La probabile formazione del Torino / Aina a desta contende la maglia da titolare a Singo, in difesa si rivede Zima

Con qualche tegola in più, arrivano alcune scelte obbligate per Juric in vista della sfida casalinga contro lo Spezia. Reduci dall’ennesimo pareggio sopraggiunto nel finale contro la Lazio, i granata dovranno fare i conti con le assenze di diverse pedine importanti pe ril gioco del Toro. Primo fra tutti Belotti, uscito anticipatamente contro i biancocelesti per un’elongazione al bicipite femorale. Con lui anche Izzo, tornato nelle rotazioni del tecnico croato, e Pobega, tra i fulcri della sua trequarti nelle ultime settimane. Oltre a loro, restano fuori anche Fares e Warming.

La probabile formazione del Torino

Se il modulo e Beirsha tra i pali restano invariati, comincia qualche modifica già a partire dalla difesa. Senza il numero 5, Juric ripiega infatti su Zima, titolare contro il Milan e subentrato contro la Lazio. Confermati Bremer e Rodriguez con lui nel tridente. A centrocampo nessun cambio sulle fasce con ancora Aina titolare al posto di Singo e Vojvoda. In mezzo torna Mandragora, che affiancherà l’ormai immancabile Ricci. Lukic viene invece spostato in posizione più avanzata al fianco di Brekalo. Davanti Ono in ballottaggio Pellegri e Sanabria ma l’Italiano, in gol nell’ultima partita contro la Lazio, dovrebbe partire dal primo minuto.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Aina, Mandragora, Ricci, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Pellegri. A disp. Milinkovic-Savic, Buongiorno, Djidji, Ansaldi, Singo, Linetty, Garbett, Praet, Pjaca, Seck, Sanabria, Zaza. All. Juric

Indisponibili: Belotti, Fares, Izzo, Pobega, Warming