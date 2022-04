Ivan Juric, alla vigilia, presenta la sfida tra Torino e Spezia in programma domani alle 15 al Grande Torino

Ivan Juric presenta la sfida tra Torino e Spezia, in programma alle 15 di domani allo stadio Grande Torino. “Lo Spezia ha fatto benissimo il girone di ritorno, è una squadra piena di talenti e tecnica. Thiago ha creato una squadra ottima e per questo sarà una partita molto difficile”. Sugli infortunati: “Mandragora sta bene, penso giocherà dall’inizio, Pobega invece ha un problema alla caviglia e non penso ci sarà”.

Juric: “Praet domani parte dalla panchina”

Juric è poi tornato sulla partita contro la Lazio: “Contro la Lazio la squadra ha fatto una partita di livello alto per come l’ha interpretato, abbiamo fatto passi in avanti dal punto di vista del dominio. Abbiamo creato tanto, mi dispiace per il risultato soprattutto per i ragazzi che meritano altro quando si fanno queste partite”.

Ancora sui giocatori infortunati: “Praet ha fatto tutta la settimana allenandosi con noi, domani andrà in panchina e spero di farlo entrare a partita in corso. Belotti? E’ un infortunio da una decina di giorni di stop, salterà queste tre partite ravvicinate, poi penso che potrà tornare a disposizione per le ultime gare di campionato”.

Su Ricci: “Ricci deve diventare un centrocampista completo, è arrivato mettendosi in discussione. Deve migliorare sotto certi aspetti per diventare completo, ma devo dire che sono soddisfatto per quello che sta facendo, per come sta interpretando le gare”.

Juric ha poi parlato del campionato di serie A in generale: “Questo campionato mi è piaciuto molto, ci sono tanti allenatori che cercano di dominare le partite. Ci sono quelli che hanno più o meno lo stile nostro che deriva da Gasperini, poi ci sono quelli che vogliono dominare la partita giocando in maniera un po’ diverso come Italiano. Secondo me la serie A sta diventando sempre più difficile, è stato un bel campionato finora anche se non ancora al top perché i grandi campioni giocano all’estero”.

Sulla scelta in attacco tra Pellegri e Sanabria: “Chi giocherà in attacco domani? Devo ancora decidere tra Pellegri e Sanabria. Pellegri deve partire dal basso, il periodo al Monaco e gli infortuni non gli hanno giovato ma sta lavorando come un pazzo per crescere. Penso che con la Lazio ha fatto bene, ha fatto anche un grande gol, poi deve migliorare dal punto di vista della gestione. Credo che con questa voglia possa recuperare il tempo perso. Ma questa settimana ha fatto bene anche Sanabria per quello ho il dubbio”.

Juric: “Quest’anno sono cresciuti in tanti”

Su Seck: “Seck? In questi mesi ho visto passi in avanti, voglio dargli più spazio. E’ un ragazzo giovane che anche alla Spal non era titolare fisso, ma l’ho visto crescere”.

Sul futuro in attacco del Toro: “Se il Toro con Pellegri ha già in casa il post Belotti? No. Non abbiamo ancora affrontato l’argomento”.

“Tanti giocatori quest’anno sono cresciuti, tutti quelli che pensavo che potesse migliorare. Il lavoro dei direttore sportivi è questo: metterti a disposizione giocatori che hanno un grande potenziale e possono crescere. Quest’anno ho visto tanti crescere”.

Juric è poi tornato sulla questione portiere: “Per me Milinovic-Savic quest’anno ha fatto benissimo, ha fatto un periodo ottimo con un periodo negativo dopo il Covid ma secondo me ha fatto bene considerando che era il primo anno che giocava. Adesso sta giocando Berisha che anche lui sta facendo bene, poi per il futuro vedremo”.

Infine su Aina: “Aina? Dopo la Coppa d’Africa non l’ho visto bene, adesso è da un po’ che posso scegliere chi far giocare tra lui e Singo sulla fascia. Prima invece c’è stato un periodo in cui non lo consideravo e avevo solo Singo sulla destra”.