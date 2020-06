LIVE Torino-Udinese: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Udinese, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo i recuperi della 25^ giornata che si sono giocati nello scorso weekend, va ora in scena la prima giornata della serie A post-Covid. All’insolito orario delle 21.45 si gioca Torino-Udinese, partita valida per il 27° turno di campionato: entrambe le squadre sono appaiate in classifica a 28 punti, tre lunghezze sopra la zona retrocessione (al terzultimo posto c’è il Lecce, che nell’anticipo di ieri ha perso 4-1 contro il Milan). Una vittoria potrebbe permettere a entrambe le squadre di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Segui Torino-Udinese in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Udinese: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA DIRETTA DI TORINO-UDINESE

Ore 19.45 – E’ una serata molto calda nel capoluogo piemontese dove la temperatura, quando mancano due ore all’inizio delle partita, è di 31° C. Quando verrà battuto il calcio d’inizio sono invece previsti circa due gradi meno: il caldo rischia di essere un fattore che inciderà sull’andamento e sui ritmi della partita, considerando che Torino e Udinese non giocano con regolarità da circa quattro mesi. Come è noto, per le disposizione anti-Coronavirus, la partita sarà a porte chiuse: l’ingresso allo stadio è consentito solamente a un massimo di 300 persone, tra calciatori, staff tecnico e addetti ai lavori vari.

Torino-Udinese: le probabili formazioni

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. A disposizione. Rosati, Ujkani, Lyanco, Djidji, Singo, Lukic, Millico, Zaza, Adopo, Celesia, Ghazoini, Greco. Allenatore. Longo.

Udinese (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. A disposizione. Nicolas, Perisan, Ter Avest, Becao, Mazzolo, Zeegelaar, De Maio, Jajalo, Walace, Palumbo, Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore. Gotti.

Torino-Udinese: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Udinese, in diretta, la si può vedere in TV su Sky Sport Serie A (canale 251). Mentre in streaming è possibile vedere la partita su Sky Go e su Now TV.

Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Udinese: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 21.45