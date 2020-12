LIVE Torino-Udinese: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Udinese, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Udinese è il terzo anticipo dell’undicesima giornata del campionato di serie A 2020/2021. E’ una sfida tra due squadra impegnate nella lotta salvezza: i granata sono al terzultimo posto in classifica con appena 6 punti e con un successo potrebbero agguantare la Fiorentina (che sarà però impegnata domani contro l’Atalanta), i bianconeri friulani hanno invece finora conquistato 10 punti e si trovano quindi in una posizione un po’ più tranquilla di classifica. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18.00. Segui Torino-Udinese in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Udinese: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-UDINESE

Ore 16.00 E’ un pomeriggio freddo nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore, Torino e Udinese scenderanno in campo per questa partita valida per l’undicesima giornata del campionato di serie A 2020/2021. Giampaolo per la gara di quest’oggi deve fare a meno di Ansaldi e Millico, ma ha recuperato Murru, che è tornato nell’elenco dei convocati dopo essere stato costretto a saltare le ultime partite per un problema muscolare. Guai in attacco invece per Gotti che deve fare ancora una volta a meno di Okaka, mentre ha recuperato all’ultimo Lasagna.

Torino-Udinese: le probabili formazioni

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Vojvoda, Segre, Gojak, Bonazzoli, Edera, Vianni. Allenatore. Giampaolo

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. A disposizione. Scuffet, Gasparini, Makengo, Bonifazi, Molina, Ter Avest, Micin, Nestorovski, Mandragora, Palumbo, Coulibaly, Lasagna. Allenatore. Gotti.

Torino-Udinese: dove vederla in TV e in streaming

La partita Torino-Udinese, in diretta, sarà visibile su Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite, e su Sky Sport canale 251. La partita è visibile anche in streaming su Sky Go e su Now Tv. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Udinese: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.00