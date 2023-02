Torino-Udinese, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Udinese è uno spareggio per il settimo posto ma è pure la sfida in cui Juric vorrà avere delle risposte dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Una sfida che all’andata ha visto imporsi i granata: da lì la crisi di risultati della squadra di Sottil. Non potrà debuttare al Grande Torino con la maglia granata Ilic, fermato da una botta alla caviglia e assente dalla lista dei convocati, mentre figurano gli altri due ultimi arrivati, Gravillon e Vieira. Segui in diretta Torino-Udinese su Toro.it.

Torino-Udinese: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-UDINESE

Calcio d’inizio alle 15

Torino-Udinese 0-0: il tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ricci, Linetty, Vojvoda; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. A disp.: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Rodriguez, Vieira, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Gineitis. All. Juric

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. A disp.: Padelli, Piana, Festy, Masina, Lovric, Abankwah, Buta, Ebosse, Thauvin, Pafundi. All. Sottil.

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: Alassio-Lombardo. IV Uomo: Miele. Var: Guida. Avar: Pezzuto

Torino-Udinese: il prepartita

Ore 14.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi: fra un quarto d’ora il fischio d’inizio di Torino-Udinese, nel frattempo la Maratona è colma.

Ore 14.25 Sono entrati in campo per il riscaldamento anche i giocatori di movimento delle due squadre. Esercizi con il pallone per entrambi. A bordocampo a seguire il riscaldamento c’è anche il presidente Cairo

Ore 14.15 I portieri delle due squadre sono entrati in campo per il riscaldamento. A breve arriveranno anche i calciatori di movimento.

Ore 14.00 Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Torino-Udinese, Juric tiene in panchina Vlasic e schiera dal primo minuto Karamoh.

Ore 13.00 Mancano due ore al fischio d’inizio di Torino-Udinese. Ancora pochi tifosi intorno allo stadio: i pullman sono attesi intorno alle 13.15/13.30. Poi, come di consueto, ricognizione e spogliatoi, dove le due squadre si prepareranno per il riscaldamento. Per la gara contro i friulani Juric porterà in panchina Pellegri, che ieri si è allenato con i compagni procedendo col recupero dopo l’infortunio di dicembre.

Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ricci, Linetty, Vojvoda; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Rodriguez, Vieira, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Gineitis. All. Juric

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Lovric, Abankwah, Buta, Ebosse, Thauvin, Pafundi. All. Sottil.

Torino-Udinese: dove vederla in tv e streaming

Torino-Udinese in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti delle partite del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.