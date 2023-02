Sintesi e commento di Torino-Udinese: la vittoria sui friulani vale il sorpasso, i granata sono settimi

Missione sorpasso compiuta: il Toro batte l’Udinese 1-0 e supera in classifica i friulani, portandosi al settimo posto, quello che ad oggi garantirebbe la Conference League. La decide Karamoh, al secondo gol di fila dopo quello di Coppa Italia.

Primo tempo: 0-0 ma Toro più pericolosi

La novità della formazione che Juric schiera contro l’Udinese è l’assenza di Vlasic: sempre titolare, ad eccezione della prima col Monza, il croato stavolta parte dalla panchina. Al suo posto c’è Karamoh a far coppia con Miranchuk. Vince Aina il ballottaggio con Singo mentre la difesa torna quella già vista prima dell’operazione al naso di Djidji, col francese, Schuurs e Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic. Non si registrano grandi occasioni nei primi minuti. Al 7′ punizione guadagnata da Aina, sui cui sviluppi prova di testa a colpire Schuurs, che non dà abbastanza potenza. Al 16′ suggerimento di Aina sul palo opposto per Karamoh ma l’ex Parma non ci arriva. Si fa vedere l’Udinese con Perez su angolo: impatto quasi fortuito col pallone, Milinkovic Savic allontana il pallone con i pugni. Al 24′ occasione per Buongiorno che riesce ad anticipare la difesa dell’Udinese ma non sfruttando al meglio il cross di Karamoh. Cresce il Toro nel finale e deve esaltarsi Silvestri. Al 38′ il portiere va deciso su Karamoh e lo stesso fa al 41′, quando su cross di Aina sempre Karamoh tenta l’acrobazia trovando subito il portiere. Da segnalare, tra le due azioni, il pallone filtrante di Miranchuk per Djidji, anticipato anche in questo caso dal portiere dell’Udinese. Si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo: il gol di Karamoh

Nessun cambio all’intervallo ma il Toro ci mette solo 4 minuti a segnare: cross di Aina dalla destra, sul filo del fuorigioco scatta Karamoh che batte Silvestri. La bandierina è alzata ma il direttore di gara si consulta col Var e convalida: i granata sono avanti. Check anche per un presunto mani in area del Toro ma non c’è nulla e si può proseguire. Problema fisico per Karamoh: esce dal campo al 12′, al suo posto Vlasic. Prova a spingere l’Udinese ma i giocatori di Sottil sono imprecisi: il Toro dal canto suo ci prova in contropiede sfiorando il raddoppio in più di un’occasione. Pasticcia l’Udinese al 23′: sugli sviluppi di un angolo Silvestri perde il pallone che gli rimbalza addosso e poi è allontanato da Udogie. Al 25′ insidioso tiro di Vlasic che esce fuori di un niente. Ci prova pure Buongiorno, su punizione battuta da Ricci: difensore anticipato, forse fallosamente, ma per Prontera è tutto regolare. Contropiede pericolosissimo del Toro al 38′: Ricci per Vlasic, spinto da dietro sulla trequarti non prima di aver servito Miranchuk, col russo steso al limite dell’area. Punizione sulla barriera: il Toro spreca una buona occasione. Cinque i minuti di recupero: boato al fischio finale.