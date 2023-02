Le parole dell’autore del gol vittoria del Toro contro l’Udinese, Karamoh: “Contento per me e per la squadra”

E’ Karamoh il primo ad intervenire a caldo per commentare la vittoria del Torino contro l’Udinese. Una vittoria ottenuta proprio grazie al suo gol ad inizio ripresa: “E’ stata una partita difficile contro una squadra fortissima. Noi abbiamo fatto una bella partita, sono contento anche per me e per la squadra. Il gol? Penso che ho passato 6 mesi ad allenarmi bene con la squadra e adesso c’è la fiducia del mister e della squadra e fa bene. Per me adesso è un momento importante, devo fare di più, anche gli altri, dobbiamo cercare di andare in Europa. Lo meritiamo tutti, è un campionato con buone squadre e noi stiamo facendo bene. L’importante è rimanere così“.