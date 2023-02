Secondo gol consecutivo per il numero sette del Toro, che sfrutta un cross di Aina. Partita quasi perfetta pure per Schuurs in difesa: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 6: tiene inviolata la porta anche se pure oggi regala qualche uscita spericolata e parate non propriamente

DJIDJI 6.5: torna in campo con l’apposita mascherina per proteggere il naso recentemente operato e rimette ordine alla difesa. Rischia pure di sorprendere Silvestri non arrivando per un soffio sul pallone ricevuto da Miranchuk.

SCHUURS 7: più a suo agio al centro della difesa, nel primo tempo è decisivo quando devia un cross di Udogie insidiosissimo, non disdegna qualche sortita offensiva uscendo dall’area palla al piede, una sua caratteristica. A parte un piccolo errore – rimedia Milinkovic – una partita perfetta.

BUONGIORNO 6.5: preferito a Rodriguez, il classe ’99 al di là dell’attenzione difensiva per due volte si presenta a due passi dal portiere, lamentando nel secondo caso pure un fallo del difensore dell’Udinese