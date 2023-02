Le formazioni ufficiali di Torino-Udinese: mossa a sorpresa di Juric che esclude dall’undici titolare il trequartista croato

E’ Yann Karamoh la mossa a sorpresa di Ivan Juric per la partita contro l’Udinese. Il tecnico croato ha infatti deciso di dare fiducia al numero 7, dopo il gol in Coppa Italia contro la Fiorentina, schierandolo dal primo minuto sulla trequarti al posto di Nikola Vlasic, giocatore che finora non era partito titolare solamente nella partita di campionato contro il Monza, alla prima giornata. Gioca titolare anche Ola Aina sulla fascia sinistra al posto di Wilfried Singo.

Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ricci, Linetty, Vojvoda; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Rodriguez, Vieira, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Gineitis. All. Juric

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Lovric, Abankwah, Buta, Ebosse, Thauvin, Pafundi. All. Sottil