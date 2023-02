I convocati di Torino-Udinese: ecco le scelte di Ivan Juric e Andrea Sottil per la partita di questo pomeriggio

Dopo la sconfitta subita in Coppa Italia conto la Fiorentina, il Torino è pronto a scendere in campo nella 21a giornata di campionato contro l’Udinese. Questo pomeriggio alle ore 15, allo Stadio Grande Torino, affronterà l’Udinese. I bianconeri occupano al momento il settimo posto in classifica e hanno due punti in più dei granata: si tratta di un vero e proprio scontro diretto per quello che potrebbe essere l’ultimo posto per qualificarsi a una coppa europea. Ecco i calciatori convocati da Ivan Juric e Andrea Sottil per la partita.

Torino-Udinese: i convocati di Juric

Si rivede nell’elenco dei convocati Pietro Pellegri e torna anche Koffi Djidji, anche se dovrà giocare con una mascherina protettiva sul volto. Assenti invece Ivan Ilic, Valentino Lazaro e Nemanja Radonjic.

Portieri: Milinkovic-Savic, Gemello, Fiorenza

Difensori: Aina, Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda,

Centrocampisti: Adopo, Ricci, Gineitis, Linetty, Vieira

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Vlasic, Seck, Miranchuk, Pellegri

Torino-Udinese: i convocati di Sottil

In attesa di comunicazioni ufficiali