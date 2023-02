La probabile formazione dell’Udinese / Non saranno delle partite Deulofeu e Pereyra, due pedine fondamentali per Sottil

Archiviata la Coppa Italia, torna la Serie A per il Torino di Juric, che si prepara ad affrontare un’avversaria ostica: l’Udinese di Sottil. Con due punti in più dei granata, i friulani arrivano da un ultimo periodo altalenante: due sconfitte con Juve e Bologna, una vittoria contro la Samp e un pareggio contro il Verona. Serve quindi continuità e proveranno a strapparla ai granata, che si trovano in una situazione simile. Il tecnico bianconero dovrà però fare i conti con qualche assenza: restano infatti da valutare Deulofeu, operato al ginocchio e Pereyra, per problema muscolare. Non ci sarà invece Masina, a causa della ottura del crociato che lo terrà fuori fino a marzo.

Udinese, Success favorito su Thauvin in attacco

Cambiano gli interpreti ma non il modulo per Sottil, che conferma il 3-5-2 con Silvestri tra i pali. Nessun cambiamento in vista neanche per quanto riguarda la difesa con il terzetto formato da Becao, Bijol e Perez. A centrocampo Ehizibue e Udogie sulle fasce, e al centro Walace e Samardzic. Qualche dubbio per Arslan, che si contende il posto con Lovric. In attacco invece, partono titolari Beto e Success, favorito su Thauvin che dovrebbe trovare spazio a partita in corso.

La probabile formazione dell’Udinese

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Becao; Udogie, Arslan, Walace, Samardzic, Ehizibue; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Ebosse, Buta, Ebosele, Guessand, Lovric, Pereyra, Pafundi, Vivaldo, Thauvin, Nestorovski. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeo, Masina, Pereyra