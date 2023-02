Il nigeriano favorito per la fascia destra, in mezzo al campo Linetty dovrebbe affiancare Ricci: ecco la probabile formazione di Juric

Pellegri riassaporerà al meglio la vigilia: domani andrà in panchina dopo aver svolto un allenamento coin compagni. Non sarà titolare nell’undici che il Torino opporrà all’Udinese, però certamente è una buona notizia per il ragazzo e pure per Juric. A proposito di chi non sarà della partita: Ilic (botta alla caviglia) non potrà dare continuità dopo l’esordio di Firenze. Al suo posto di candida Linetty, che dovrebbe essere la scelta di Juric per il posto al fianco di Ricci.

Djidji può rientrare

Partendo dalla difesa, senza Zima che sarà operato, toccherà di nuovo a Djidji riprendere il suo posto, dopo aver saltato la sfida di Coppa per squalifica ed essere rimasto precauzionalmente fuori con l’Empoli, vista l’operazione al setto nasale. Tornerà al centro della difesa Schuurs mentre sarà ballottaggio Buongiorno-Rodriguez per la terza maglia, col primo favorito.

Vlasic-Miranchuk sulla trequarti

Sulla fascia può sperare Aina, che Juric potrà schierare a destra, mentre a sinistra ci sarà Vojvoda. Come detto Linetty è favorito per uno dei due posti in mediana, con Adopo più indietro nella corsa a una maglia. Sulla trequarti ancora Vlasic con Miranchuk, davanti Sanabria è favorito su Seck,

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Rodriguez, Bayeye, Singo, Adopo, Vieira, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zima, Ilic, Lazaro, Radonjic.