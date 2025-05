Le ultime dalla sfida tra Torino e Venezia. Linetty nemmeno in panchina per un problema alla caviglia, al suo posto Ilic. Torna dal 1′ Walukiewicz

Il Torino è pronto a sfidare il Venezia. In palio ci sono 3 punti importanti per le sorti di entrambe le squadre. I granata vogliono concludere la stagione in maniera positiva, gli ospiti sono a caccia della salvezza.

Ci sono novità dell’ultimo minuto. Karol Linetty non è nemmeno in panchina a causa di un problema alla caviglia. Al suo posto ci sarà Ivan Ilic. Il serbo raccoglie il gettone numero 17 di questa stagione. Torna Walukiewicz dal 1′, l’attacco sarà guidato da Sanabria che sostituisce Adams. Lo scozzese va in panchina. Nel Venezia out Oristanio, con il talento dei lagunari che partirà dalla panchina. Confermato il centrocampo titolare.

Torino-Venezia, le formazioni ufficiali

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ilic, Casadei; Gineitis, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Pedersen, Dembelé, Tameze, Dalla Vecchia, Perciun, Cacciamani, Karamoh, Adams. All. Vanoli

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Cande, Idzes; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. A disp. Joronen, Stankovic, Zampano, Carboni, Doumbia, Condé, Bjarkason, Ladisa, Sverko, Duncan, Maric, Oristanio, Fila. All. Di Francesco.