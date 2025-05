I convocati di Paolo Vanoli e Eusebio Di Francesco per la partita Torino-Venezia. La sfida è in programma oggi alle 20.45

Il Torino ospiterà il Venezia al Grande Olimpico Torino venerdì 2 maggio alle ore 20.45. I granata si trovano in decima posizione con 43 punti, i lagunari invece a quota 25 in piena lotta per la salvezza. Nel Toro ci sono diversi assenti, molti dei quali lungodegenti: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Salama e Lazaro. Anche Ricci e Sosa son ancora out.

Torino-Venezia, i convocati di Vanoli

Sono 23 i calciatori convocati da Vanoli per la partita contro il Venezia, tra cui ci sono anche tre Primavera: Dalla Vecchia, Cacciamani e Perciun.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Biraghi, Coco, Dembelé, Maripan, Masina, Pedersen, Walukiewicz

Centrocampista: Cacciamani, Casadei, Dalla Vecchia, Gineitis, Ilic, Linetty, Perciun, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Elmas, Karamoh, Sanabria

Torino-Venezia, i convocati di Di Francesco

In attesa di comunicazioni ufficiali