Le possibili scelte del tecnico Vanoli in vista della gara in casa contro il Venezia: Gineitis torna sulla fascia destra

Dopo la disfatta in trasferta contro il Napoli al Diego Armando Maradona, il Torino di Vanoli farà di tutto per guadagnare 3 punti preziosi per confermare il 10° posto in classifica e lasciarsi alle spalle l’ultimo periodo altalenante di risultati, con solo una vittoria registrata nelle ultime 5 partite di campionato.

Vlasic totalmente recuperato

Complici di queste ultime settimane difficili sono state alcune assenze tra cui quella di Ricci che, come già accaduto contro il Napoli, salterà anche la partita contro il Venezia a causa di una tendinopatia che gli sta creando alcuni problemi. Un infortunio non grave ma che lo costringerà ancora a una volta a guadare i compagni dalla tribuna. Chi invece ha recuperato totalmente dal proprio infortunio è il trequartista Vlasic, che secondo Vanoli ha già i 90 minuti nelle gambe. Rientrato a disposizione anche Gineitis, tornato a disposizione dopo la recente squalifica per somma di ammonizioni.

Le possibili scelte di Vanoli

Il centrocampista lituano potrebbe essere un fattore determinante per portare nuovamente equilibrio alla formazione di Vanoli, col suo ritorno il tecnico potrà tornare ad utilizzare il modulo 4-2-3-1 che ha portato ad una serie di risultati positivi nella seconda parte della stagione. In porta la squadra potrà contare sulla presenza di Milinkovic-Savic, con Maripan e Coco come coppia centrale di difesa. Per ricoprire il ruolo di esterni di difesa Vanoli si affiderà a Walukiewicz a destra e Biraghi a sinistra, mentre in mediana potranno agire Casadei e il polacco Linetty, che dopo la buona prestazione contro il Napoli è indirizzato ad essere il principale candidato a sostituire Ricci. La trequarti offensiva sarà composta da Gineitis sulla destra (al posto dello squalificato Lazaro) ed Elmas sulla sinistra, mentre in mezzo al campo Vlasic potrà tornare a giocare alle spalle di Adams, ancora una volta confermato come punta centrale.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Casadei; Gineitis, Vlasic, Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Sosa, Pedersen, Dembelé, Ilic, Tameze, Perciun, Cacciamani, Karamoh, Sanabria. Allenatore: Vanoli

Squalificati: Lazaro

Infortunati: Ilkhan, Njie, Ricci, Salama, Savva, Schuurs, Zapata