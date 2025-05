Le possibili scelte di Di Francesco in vista della partita contro il Torino: Haps di nuovo titolare sulla fascia destra

Il Venezia arriverà a Torino in corsa per la lotta salvezza, e una vittoria potrebbe rilanciare la squadra di Di Francesco fuori dalla zona retrocessione se il Lecce non dovesse vincere in questo turno di campionato. La squadra veneta cercherà di approfittare di questo periodo di forma non brillante del Torino per tentare di fare il suo gioco e imporsi sulla partita per dare un dispiacere ai tifosi granata. Nelle ultime uscite la formazione di Di Francesco vanta un periodo di forma pressoché simile a quello del Torino, infatti entrambe le squadre hanno registrato 5 punti nelle ultime 5 partite disputate.

Ellertsson verso l’esclusione

Il tecnico del Venezia arriverà nel capoluogo piemontese senza alcuni giocatori chiave, come l’islandese Ellertsson che a causa di un lieve fastidio fisico potrebbe saltare la seconda partita consecutiva dopo l’esclusione nella gara contro il Milan ed essere nuovamente sostituito dal difensore Haps adattato ad esterno di centrocampo.

Le possibili scelte di Di Francesco

Il Venezia contro il Torino è indirizzato a scendere in campo con il classico 3-5-2 che Di Francesco sta collaudando da diverse settimane. Per coprire la porta il tecnico potrà affidarsi a Radu, davanti a lui ci sarà quindi una linea a tre che sarà composta da Cande, Idzes (giocatore che la scorsa estate era stato seguito proprio dal Torino) e Marcandalli.

A impostare il gioco a centrocampo ci sarà Nicolussi Caviglia, uno degli elementi migliori nel Venezia in questa stagione e anche questa sera coordinerà i movimenti dei suoi compagni di reparto. Ai suoi lati agiranno Perez e Busio mentre sulle corsie laterali i due favoriti sono Haps sulla destra e Zerbin sulla sinistra. Qualche dubbio Di Francesco lo ha nel reparto offensivo dove Gytkjaer è in ballottaggio con Fila e Oristanio con Yeboah.

La probabile formazione del Venezia

Probabile formazione Venezia (3-5-2): Radu; Cande, Idzes, Marcandalli; Haps, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Gytkjaer, Oristanio. A disposizione: Joronen, Stankovic, Schingtienne, Zampano, Carboni, Doumbia, Condé, Bjarkason, Ladisa, Sverko, Duncan, Maric, Yeboah, Fila. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Ellertsson, Sagrado, Svoboda.