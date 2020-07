LIVE Torino-Verona: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Verona, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

La salvezza per i granata di Longo non è ancora aritmetica, mentre negli occhi dei tifosi c’è ancora la sconfitta di Firenze, frutto di due errori e di una mancata reazione. Torino-Verona, in programma alle 21.45 al Grande Torino, vedrà di fronte due squadre che hanno iniziato questa stagione con obiettivi diversi ma che cammin facendo hanno mostrato qualcosa di inaspettato. Annata positiva del Verona, prima del lockdown la vera rivelazione di questo campionato, stagione invece ai limiti del disastroso per il Toro, partito giocando anche i preliminari di Europa League e finito risucchiato nella zona calda. Segui Torino-Verona in diretta su Toro.it.

Torino-Verona: il prepartita

Ore 19.30 Mancano poco più di due ore alla sfida tra Torino e Verona, la gara che vedrà tornare i granata in campo dopo il ko contro la Fiorentina. Longo non avrà a disposizione Lukic in mezzo al campo, ritrovandosi con i soli Meitè e Rincon, e in difesa allo stesso modo avrà due defezioni, quelle di Izzo e Djidji. Una squadra chiamata a salvarsi aritmeticamente e a chiudere l’annata dignitosamente, dopo un cammino che ha visto il Toro perdere le ultime 8 sfide in trasferta e scivolare giù in classifica.

Torino-Verona: le formazioni ufficiali

Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Verdi, Meite, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Singo, Greco, Edera, Berenguer, Millico, Ghazoini, Aina, Celesia, Adopo. All. Longo.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Verre; Salcedo. A disp. Berardi, Radunovic, Lovato, Badu, Eysseric, Stapinski, Di Carmine, Bocchetti, Felippe, Zaccagni, Di Marco, Terracciano. All. Juric.

Torino-Verona: dove vederla in tv e streaming

Come vedere la partita del Toro di oggi contro il Verona? Su Sky, canale 254 e in streaming grazie al servizio Sky Go e Now Tv.

Torino-Verona: la diretta

Calcio d’inizio alle 21.45

