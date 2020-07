Primo tempo / Torino-Verona 0-0: scaligeri più pericolosi - Toro.it

I primi 45′ si chiudono senza reti ma il Verona in questo primo tempo si è reso assai più pericoloso rispetto al Torino: Verre e Lazovic vicini al gol

A caccia della salvezza aritmetica e con scelte di formazione obbligate per Longo. Il Toro inizia la partita schierando gli undici più o meno attesi alla vigilia. C’è di nuovo Verdi dal primo minuto con Zaza e Belotti, c’è Lyanco dietro (out sia Izzo che Djidji) e in mezzo senza Baselli e Lukic giocano Meitè e Rincon. Una formazione che però cambia prima del previsto perché dopo 11 minuti si fa male De Silvestri. Problema alla spalla per l’esterno che prova a stringere i denti ma è costretto a lasciare il campo tre minuti dopo. In ospedale per accertamenti, il Toro scoprirà nelle prossime ore l’entità del suo infortunio. Nel frattempo, in campo, è il Verona a fare la partita. La prima grossa occasione arriva col tiro di Verre smorzato da Bremer: gli scaligeri avevano sfondato sulla sinistra dove un Aina non irresistibile si era fatto lasciare sul posto. Quando prova a distendersi il Toro è impreciso (Zaza soprattutto) e si affida più che altro ad un Belotti spesso piuttosto defilato sulla fascia. Va vicino al vantaggio Lazovic (tiro di poco fuori alla destra di Sirigu) e con Borini, nel finale un paio di punizioni di Verdi non spaventano il Verona. Si va al riposo sullo 0-0.