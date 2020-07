Zaza: "Sono stato messo fuori e non ho saputo reagire. Futuro? Voglio restare" - Toro.it

Le parole di Simone Zaza dopo Torino-Hellas Verona, terminata per 1-1 grazie alla rete del numero 11 granata, dopo il vantaggio gialloblu

Simone Zaza, autore del gol del pareggio nella sfida tra Torino e Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita a Sky. “Io credo che la colpa è nostra se siamo in questa situazione. Siamo noi che scendiamo in campo. L’anno scorso avevamo fatto molto bene e avevamo avuto qualche momento di difficoltà ma mai serio. Questa squadra che non era abituata alle difficoltà di questo tipo, non ha saputo reagire. Ora abbiamo cambiato mentalità. Siamo lì e dobbiamo lottare fino alla fine. C’è un po’ di rammarico per stasera perchè dovevamo vincerla ma la testa è già a domenica.“

Zaza: “A gennaio ho rifiutato l’Inter. Voglio restare al Toro”

Zaza continua: “La mia stagione? Io sono il primo ad essere consapevole del fatto di aver fatto due anni al di sotto delle aspettative. Mi conosco e posso fare meglio. É vero che per fare gol bisogna giocare e io non ho mai giocato molto. Non ho mai avuto continuità, per problemi miei, fisici, molte volte. Soprattutto l’anno scorso però sono arrivato con tanta voglia di far parte di una squadra forte, con un compagno di attacco forte. Mi sono trovato a voler giocare pensando di fare bene, ma mi hanno messo fuori e non ho saputo reagire. Quest’anno è successa la stessa cosa al contrario. Mi prendo le mie responsabilità. Ho fatto tante partite al di sotto del mio livello ma ora si pensa alla salvezza e al prossimo anno.“

Sul passato e sul futuro: “A gennaio all’Inter? In ogni sessione di mercato si è parlato di squadre e della possibilità di andare via. Confermo che sono voluto restare a gennaio al Toro. La mia intenzione è quella di restare qui. Sto bene e vorrei fare meglio, vorrei giocare di più. Devo dimostrare a me stesso, ai compagni e all’allenatore di poter fare qualcosa di più. “