De Silvestri in ospedale: accertamenti dopo l'infortunio - Toro.it

In uno scontro con Empereur nei primi minuti di Torino-Verona, Lorenzo De Silvestri si è infortunato: condizioni da valutare

Il Torino dovrà fare i conti, nei prossimi giorni, con l’infortunio di Lorenzo De Silvestri. Il terzino granata si è infortunato nel primo tempo della sfida contro il Verona, dopo un duro scontro aereo con il gialloblu Empereur. La brutta caduta, le urla: il 29 ha riportato un problema alla spalla destra dopo appena 7′. Ha retto, dolorante, giusto il tempo necessario a Ola Aina per riscaldarsi. Il classe ’96 è entrato per sostituirlo al minuto 14. Ora le condizioni di De Silvestri andranno valutate: l’esterno è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti.