Longo: "La salvezza vale un'impresa" - Toro.it

Le dichiarazioni di Moreno Longo, tecnico del Torino, dopo la sfida con l’Hellas Verona, terminata per 1-1 grazie alle reti di Borini e Zaza

L’allenatore del Torino Moreno Longo, interviene dopo l’1-1 rimediato contro l’Hellas Verona. “La salvezza? Vale un’impresa. É fondamentale raggiungerlo. Consociamo bene la realtà che siamo vivendo e siamo orientati con ogni energia e risorsa verso l’obbiettivo. Andiamo avanti con grande fiducia, sapendo di dover affrontare al meglio queste partite.“, queste le prime dichiarazioni del tecnico granata.

Longo: “La chiamata? Non è ancora arrivata”

“Teleguidare i giocatori? É stato necessario.“, continua Longo. “Abbiamo lavorato due settimane, nel post lockdown. Abbiamo poi fatto una settimana di allenamenti singoli e due di squadra Nel nuovo format si possono gestire le risorse ma si può allenare poco. Ogni momento è buono per dare indicazioni e far capire ciò che si vuole. Si può trasmettere la propria idea, Cerchiamo di aiutare i ragazzi ad esprimersi al meglio. La chiamata? Non è arrivata. In questo momento penso solo a salvare la squadra. É una cosa a cui teniamo tutti particolarmente. Proiettiamoci alla prossima partita che è la Spal, per fare una partita da Toro. Penso che la società abbia l’esperienza necessaria per fare le proprie valutazioni. Il resto ora conta poco.“