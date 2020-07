Le pagelle di Torino-Verona: Zaza salvato dal gol, Nkoulou ingenuo - Toro.it

Le pagelle di Torino-Verona, Serie A 2019/2020: Longo indovina la mossa Berenguer, Belotti fermato dalla traversa nel finale. Ansaldi cresce nella ripresa

SIRIGU 6: subito attento sulla conclusione di Verre, ravvicinata e deviata. Nel primo tempo ci pensa spesso Nkoulou a evitargli l’intervento coi guantoni. Spiazzato sul rigore di Borini.

LYANCO 5,5: inizia bene, ma non è al meglio è perde in fretta lucidità: lo testimonia l’ammonizione evitabile, la terza consecutiva, che lo costringe ad una partita di estrema prudenza. Il fisico lo aiuta nel corpo a corpo, ma in velocità lascia qualcosa agli avversari: come nell’azione che porta Borini a conquistarsi il rigore del vantaggio. (Dal 21′ st. BERENGUER 6: mette lo zampino nel gol di Zaza, smistando ad Ansaldi il pallone del pari. Vivacizza la fase offensiva del Torino)

NKOULOU 5,5: tiene a galla il Toro nel primo tempo, con un paio di interventi salvifici. Ma è ingenuo al 10′ della ripresa, quando accentua la sbracciata su Borini che crolla a terra, astuto. Penalty gentilmente offerto dai granata e trasformato dal 16 scaligero.

BREMER 6,5: devia, forse provvidenzialmente, un rigore in movimento di Verre, poi toglie dalla testa di Borini il gol del 2-0. Il brasiliano, ancora una volta, dà sicurezza, mostrando occhio attento e buona gamba. Dalla sua parte il Verona trova meno spazio per affondare.