Di Biagio: "Vagnati? Ci siamo sentiti, non dovevo spiegare niente" - Toro.it

Le parole di Gigi Di Biagio, allenatore della Spal, alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma per le 19.30 di domenica al “Mazza”

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, interviene in conferenza stampa tramite i canali ufficiali del club estense per presentare la sfida contro il Torino. E tra i temi toccati c’è stato ovviamente il rapporto con Vagnati, suo ex dirigente in biancazzurro e passato da qualche mese in granata: “Ci siamo sentiti, ma non avevo bisogno di spiegare niente. Lui ha capito cosa volevo dire, ma non posso accettare che in diverse occasioni le mie dichiarazioni siano state travisate. Mi dà fastidio leggere che cerco scuse per togliermi delle responsabilità”.

Sul Torino: “Vorranno fare risultato a tutti i costi”

Di Biagio ha poi commentato la partita contro il Torino: “Dobbiamo cercare una vittoria per dare un piccolissimo senso a questo finale di stagione. Mi aspetto un Torino che verrà a giocare per fare risultato a tutti i costi”.

“Io credevo fortemente nella salvezza poi ci sono state delle problematiche che ce l’hanno impedito. Potrei dire tanto e raccontare ciò che è successo dal primo di luglio a oggi, con le responsabilità che si devono prendere tutti. Io sarò sempre riconoscente a Colombarini e Mattioli, non ho nulla contro di loro”.

Su Vagnati, poi, c’è stato un altro passaggio dell’intervento di Di Biagio: “Quando sono arrivato qua ero consapevole dei problemi che c’erano. Non sapevo che sarebbe arrivato il coronavirus e che se ne andavano diverse persone. Ma la colpa non è di Vagnati, se vogliamo tornare sulle parole che ho detto. Mai mi permetterei di dargli contro. Per me è stata una persona importante che mi ha portato qui e lo ringrazierò per tutta la vita per avermi dato la possibilità di fare un percorso con la Spal”.