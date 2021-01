Le ultime dal Grande Torino: confermato Gojak. C’è Murru

Le formazioni ufficiali di Torino-Verona valida per la 16^ giornata del campionato dei Serie A: ecco le scelte di Giampaolo

Le formazioni ufficiali hanno confermato le nostre indiscrezioni di ieri sera: dopo lo scampolo di partita contro il Parma corredato anche dal suo primo gol in maglia granata, contro il Verona ci sarà Gojak a centrocampo. Giampaolo, dunque, ha deciso di dare fiducia al giovane centrocampista che andrà a comporre la mediana insieme a Rincon e Linetty, Sulle fasce confermato anche Singo mentre ci sarà Murru sul lato opposto. Promossa in pieno la difesa vista contro il Parma con Izzo insieme a Lyanco e Bremer mentre in attacco, insieme a Belotti, giocherà Lukic.

Torino-Verona, le formazioni ufficiali

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Murru; Gojak; Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Rosati, Nkoulou, Buongiorno, Rodriguez, Ansaldi, Vojvoda, Segre, Baselli, Meité, Verdi, Bonazzoli. All. Giampaolo

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. A disp. Berardi, Pandur, Cetin, Lovato, Magnani Ilic, Danzi Colley, Salcedo, Ruegg, Udogie, Di Carmine. All. Juric.